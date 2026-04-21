Космически кораб напусна МКС и отстъпва място на нова мисия

Товарният космически кораб Прогрес МС-32 се разкачи от Международна космическа станция и започна последния етап от своята мисия.

След отделянето корабът е задействал двигателите си за контролирано навлизане в земната атмосфера. По-голямата част от него ще изгори, а останалите части се очаква да паднат в безопасна зона в южната част на Тихия океан.

Прогрес МС-32 беше изстрелян от Байконур през септември 2025 година и е доставил над 2,5 тона товари до станцията – храна, вода, въздух, гориво и оборудване за астронавтите.

Освобождаването на мястото е важно, защото скоро трябва да пристигне следващият товарен кораб – Прогрес МС-34, чийто старт е планиран за 26 април.

Тези мисии са ключови за живота на борда на космическата станция, защото доставят всичко необходимо за екипажа и поддържат работата на лабораториите в орбита.