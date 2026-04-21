Откриха над 1000 нови коралови рифа край Австралия

Учени са открили и картографирали повече от 1000 досега неизследвани коралови рифа в Северна Австралия.

Новите рифове се намират в огромна зона – от островите Хаутман Абролос до западната част на полуостров Кейп Йорк. Досега много от тях са били почти невидими за учените.

Откритието е направено чрез анализ на около 200 сателитни изображения. Така изследователите успели да засекат рифове, скрити под мътни води с много наноси.

Според учените Северна Австралия има почти толкова рифове, колкото и прочутият Голям бариерен риф, макар голяма част от новооткритите да са по-малки.

До момента в района вече са установени над 3600 коралови и 2900 скалисти рифа.

Откритието е важно, защото новите данни могат да помогнат за по-добрата защита на морските екосистеми и животните, които живеят там.