Сибирски тигърчета отпразнуваха навършването на един месец с фотосесия

Десет новородени сибирски тигърчета отпразнуваха навършването на един месец с очарователна обща фотосесия. Малките са родени от три тигрици. Една от тях е родила пет, но поради ограничената е възможност да се грижи за всички, те в момента се отглеждат от хора.

Сибирските тигри, които се срещат главно в студените райони на Североизточен Китай и в Сибир, са сред десетте най-застрашени животни в света. Паркът, в който са родени, се намира в Североизточен Китай и е част от най-големия център в света за развъждане на сибирски тигри.