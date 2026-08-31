Косовските партии се договориха за общ кандидат за президент

Двете най-големи партии в Косово – Движението „Самоопределение“ на дългогодишния премиер Албин Курти и втората по големина опозиционна сила „Демократичен съюз на Косово“ – постигнаха споразумение да издигнат университетския преподавател и бивш посланик в Турция Беким Сейдиу за свой общ кандидат за президент на Косово, съобщиха местни медии в Прищина.

Сейдиу е дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Университета в Прищина. Той е бил и съдия в Конституционния съд на Косово, както и посланик на страната в Турция.

Споразумението беше обявено от лидера на „Демократичния съюз на Косово“ Люмир Абдиджку. То може да допринесе за излизането на Косово от продължителната политическа криза, започнала след парламентарните избори през февруари 2025 г., които не доведоха до категорично мнозинство за нито една политическа сила. През следващите 18 месеца в Косово се проведоха три предсрочни парламентарни вота, но те не доведоха до окончателно разрешаване на политическата криза.

На последните предсрочни парламентарни избори, проведени на 7 юни, „Самоопределение“ спечели 47,13% от гласовете и получи 53 места в 120-местния парламент. Резултатът принуди премиера в оставка Албин Курти да търси партньори за избора на президент, който се избира от Кувенди – парламента на Косово. Опозиционните партии, с изключение на „Демократичния съюз на Косово“, отказаха да преговарят с Курти.

За да предотврати изтичането на законовия срок, той блокира първото заседание на новия състав на косовския парламент. Така не беше избран и председател на Кувенди.

Според закона за избора на президент на Косово са необходими гласовете на поне 80 от общо 120 депутати в парламента. „Самоопределение“ и „Демократичният съюз на Косово“ разполагат общо със 71 места, което означава, че Сейдиу ще трябва да получи подкрепата на поне още деветима депутати, за да бъде избран за президент.

Според независими анализатори в Прищина се очаква тази подкрепа да дойде от представителите на местните малцинства, които разполагат с общо девет депутатски места. Засега не е ясно дали представителите на косовските сърби ще подкрепят Беким Сейдиу.

Ако бъде избран, Беким Сейдиу ще бъде седмият президент на Косово, откакто страната обяви независимост от Сърбия през февруари 2008 г.