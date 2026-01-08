Край на сагата: Ювентус разтрогна договора на Игор Тудор

Ювентус е постигнал споразумение за прекратяване на договора на бившия си треньор Игор Тудор, съобщиха медиите в Италия. Хърватският специалист се е съгласил да разтрогне контракта си с „бианконерите“.

Ювентус уволни Тудор през октомври, като на негово място назначи Лучано Спалети, но Тудор имаше действащ договор с клуба до 2027 година.

След като двете страни вече са постигнали договорка, Тудор ще бъде свободен да поеме друг чуждестранен клуб, тъй като правилата не му позволяват да води друг отбор от Серия А през сезон 2025/26.

Тудор замени Тиаго Мота през март 2025 година и успя да класира Ювентус за Шампионската лига през миналия сезон.

Хърватинът води „старата госпожа“ в общо 24 мача в периода между края на сезон 2024/25 и началото на 2025/26, като записа 10 победи, 8 равенства и 6 загуби.

Неговият наследник Лучано Спалети има договор до края на настоящия сезон, докато предшественикът на Тудор – Тиаго Мота, остава обвързан с Ювентус до 2027 година.