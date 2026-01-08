БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Край на сагата: Ювентус разтрогна договора на Игор Тудор

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Тудор замени Тиаго Мота през март 2025 година и успя да класира Ювентус за Шампионската лига през миналия сезон.

Игор Тудор
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ювентус е постигнал споразумение за прекратяване на договора на бившия си треньор Игор Тудор, съобщиха медиите в Италия. Хърватският специалист се е съгласил да разтрогне контракта си с „бианконерите“.

Ювентус уволни Тудор през октомври, като на негово място назначи Лучано Спалети, но Тудор имаше действащ договор с клуба до 2027 година.

След като двете страни вече са постигнали договорка, Тудор ще бъде свободен да поеме друг чуждестранен клуб, тъй като правилата не му позволяват да води друг отбор от Серия А през сезон 2025/26.

Тудор замени Тиаго Мота през март 2025 година и успя да класира Ювентус за Шампионската лига през миналия сезон.

Хърватинът води „старата госпожа“ в общо 24 мача в периода между края на сезон 2024/25 и началото на 2025/26, като записа 10 победи, 8 равенства и 6 загуби.

Неговият наследник Лучано Спалети има договор до края на настоящия сезон, докато предшественикът на Тудор – Тиаго Мота, остава обвързан с Ювентус до 2027 година.

Свързани статии:

Ювентус се разправи със Сасуоло
Ювентус се разправи със Сасуоло
Джонатан Дейвид блесна с гол и асистенция.
Чете се за: 01:17 мин.
Ювентус назначи Марко Отолини за нов спортен директор
Ювентус назначи Марко Отолини за нов спортен директор
Отолини пристига с богат опит, натрупан в различни роли във футбола.
Чете се за: 02:55 мин.
#ФК Ювентус #Игор Тудор

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
3
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Мъж скочи на релсите на метрото в София
4
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
5
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
6
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Европейски футбол

Няколко от първите мачове за пролетния полусезон в Бундеслигата са под въпрос
Няколко от първите мачове за пролетния полусезон в Бундеслигата са под въпрос
Мохамед Кудус няма да играе до април Мохамед Кудус няма да играе до април
Чете се за: 01:07 мин.
Байерн Мюнхен иска да събере братята Карл Байерн Мюнхен иска да събере братята Карл
Чете се за: 00:57 мин.
Салах държи картите за трансфера на Киеза Салах държи картите за трансфера на Киеза
Чете се за: 01:45 мин.
Дейвид Куут получи условна присъда за неприлични снимки на дете Дейвид Куут получи условна присъда за неприлични снимки на дете
Чете се за: 01:37 мин.
Лацио бързо се сдоби със заместник на Гендузи Лацио бързо се сдоби със заместник на Гендузи
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след...
Чете се за: 03:10 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ