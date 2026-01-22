Красимир Инински бе преизбран с пълно единодушие за президент на Българскато федерация по бокс

Красимир Инински бе преизбран за трети път с пълно единодушие за президент на Българска федерация по бокс.

Това стана днес на Общото събрание, което се проведе в парк-хотел „Москва“. Всички делегати, които присъстваха на заседанието, гласуваха „за“ кандидатурата на досегашния президент. Преизбран бе и Управителният съвет на БФБ. Мандатът е за пет години.