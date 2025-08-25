БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Толкова струва животът на едно дете":...
Чете се за: 01:52 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

Крейчикова надви канадска тийнейджърка, Кийс отпадна след 89 грешки

Спорт
С победа на старта на US Open се поздрави и Елена Рибакина.

Рената Сарасуа
Снимка: БГНЕС
Чехкинята Барбора Крейчикова започна по убедителен начин участието си на US Open 2025. Двукратната победителка в турнири от Големия шлем се наложи с 6:3, 6:2 над тийнейджърката Виктория Мбоко, която преди няколко седмици се превърна в истинска сензация, триумфирайки на домашния турнир в Монреал (Канада), който е от категория WTA 1000.

„Видях я в Монреал и всичко това, което постигна там. Беше нещо наистина голямо от нейна страна. Щастлива съм от моето представяне“, коментира след последната точка Крейчикова, която направи четири пробива в двубоя срещу Мбоко.

В следващия кръг чехкинята ще играе срещу японката Моюка Учиджима.

С победа на старта в Ню Йорк се поздрави и Елена Рибакина. Поставената под номер 9 представителка на Казахстан победи лесно с 6:3, 6:0 участващата с "уайлд кард" американка Хулиета Пареха.

Шампионката от Australian Open и шеста в схемата Медисън Кийс разочарова и отпадна още в първия кръг. Представителката на домакините загуби със 7:6 (10), 6:7 (3), 5:7 срещу Рената Сарасуа (Мексико) за 3 часа и 12 минути, допускайки 89 непредизвикани грешки.

В третия сет мексиканката водеше с 5:3, но допусна пробив и Кийс изравни до 5:5. Сарасуа отново спечели подаването на своята противничка и се поздрави с краен успех от 7:5.

Следващата противничка на Рената Сарасуа ще бъде Диан Пари, която отстрани Петра Квитова след 6:1, 6:0. За чехкинята това беше последен двубой в професионалния тенис.

#Виктория Мбоко #US Open 2025 #Рената Сарасуа #Елена Рибакина #Барбора Крейчикова #Мадисън Кийс

