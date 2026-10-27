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Кристъл Палас обмисля Томас Франк за заместник на Пиер Саж

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Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
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Бившият мениджър на Тотнъм и Брентфорд е сред основните кандидати за поста, след като незадоволителните резултати засилиха напрежението върху настоящия наставник на лондончани

Кристъл Палас обмисля Томас Франк за заместник на Пиер Саж
Снимка: БГНЕС
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Ръководството на Кристъл Палас разглежда възможността да назначи Томас Франк за нов мениджър на отбора, ако се стигне до раздяла с настоящия наставник Пиер Саж. Според информация на Football Insider, цитирана от GOAL, датският специалист е сред водещите кандидати за поста заради опита си във Висшата лига и успешния период начело на Брентфорд.

Последните резултати на Кристъл Палас са увеличили напрежението върху Саж, чието бъдеще на „Селхърст Парк“ остава несигурно. На този етап обаче клубът не е взел окончателно решение за треньорска промяна и продължава да оценява възможните варианти.

Томас Франк е без отбор от февруари, когато приключи престоят му начело на Тотнъм. Въпреки трудностите, които изпита при работата си с "шпорите“, датчанинът продължава да се ползва с добро име сред част от ръководните фигури в английския футбол.

Основната причина за интереса към него остава успешната му работа в Брентфорд. Под негово ръководство клубът спечели промоция за Висшата лига и постепенно се утвърди като конкурентоспособен отбор в английския елит, въпреки сравнително ограничените си финансови възможности.

Франк получи признание за способността си да изгражда добре организирани състави, да развива футболисти и да постига стабилни резултати. Именно тези качества биха могли да се окажат решаващи при евентуален избор на нов наставник на Кристъл Палас.

В същото време неубедителният му престой в Тотнъм поражда известни резерви сред ръководството на лондонския клуб. Според информацията Франк е бил разглеждан като възможен вариант и преди назначаването на Пиер Саж, но тогава изборът е паднал върху френския специалист.

Датчанинът не е единственото име в списъка на Кристъл Палас. Сред обсъжданите кандидати са още Шон Дайш и Роб Едуардс, които също имат опит в английския футбол.

Това дава възможност на ръководството да прецени различни варианти, преди да вземе решение дали да продължи да разчита на Саж, или да предприеме промяна в треньорския щаб.

Според публикацията Франк има желание да се завърне във Висшата лига, ако получи подходящо предложение. Евентуално назначение в Кристъл Палас би му предоставило възможност да възстанови репутацията си след неуспешния период в Тотнъм.

#Томас Франк #ФК Кристъл Палас #Пиер Саж

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