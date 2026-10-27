Кристъл Палас обмисля Томас Франк за заместник на Пиер Саж

Бившият мениджър на Тотнъм и Брентфорд е сред основните кандидати за поста, след като незадоволителните резултати засилиха напрежението върху настоящия наставник на лондончани
Ръководството на Кристъл Палас разглежда възможността да назначи Томас Франк за нов мениджър на отбора, ако се стигне до раздяла с настоящия наставник Пиер Саж. Според информация на Football Insider, цитирана от GOAL, датският специалист е сред водещите кандидати за поста заради опита си във Висшата лига и успешния период начело на Брентфорд.
Последните резултати на Кристъл Палас са увеличили напрежението върху Саж, чието бъдеще на „Селхърст Парк“ остава несигурно. На този етап обаче клубът не е взел окончателно решение за треньорска промяна и продължава да оценява възможните варианти.
Томас Франк е без отбор от февруари, когато приключи престоят му начело на Тотнъм. Въпреки трудностите, които изпита при работата си с "шпорите“, датчанинът продължава да се ползва с добро име сред част от ръководните фигури в английския футбол.
Основната причина за интереса към него остава успешната му работа в Брентфорд. Под негово ръководство клубът спечели промоция за Висшата лига и постепенно се утвърди като конкурентоспособен отбор в английския елит, въпреки сравнително ограничените си финансови възможности.
Франк получи признание за способността си да изгражда добре организирани състави, да развива футболисти и да постига стабилни резултати. Именно тези качества биха могли да се окажат решаващи при евентуален избор на нов наставник на Кристъл Палас.
В същото време неубедителният му престой в Тотнъм поражда известни резерви сред ръководството на лондонския клуб. Според информацията Франк е бил разглеждан като възможен вариант и преди назначаването на Пиер Саж, но тогава изборът е паднал върху френския специалист.
Датчанинът не е единственото име в списъка на Кристъл Палас. Сред обсъжданите кандидати са още Шон Дайш и Роб Едуардс, които също имат опит в английския футбол.
Това дава възможност на ръководството да прецени различни варианти, преди да вземе решение дали да продължи да разчита на Саж, или да предприеме промяна в треньорския щаб.
Според публикацията Франк има желание да се завърне във Висшата лига, ако получи подходящо предложение. Евентуално назначение в Кристъл Палас би му предоставило възможност да възстанови репутацията си след неуспешния период в Тотнъм.