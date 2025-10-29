БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристъл Палас задълбочи кризата в Ливърпул и отстрани мърсисайдци от Купата на Лигата

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Мърсисайдци допуснаха трета поредна загуба от столичния съперник.

Кристъл Палас
Снимка: БТА
Кристъл Палас победи Ливърпул с 3:0 в осминафинален мач за Купата на Лигата. Шампионът на Англия отпадна от турнира, като допусна трета поредна загуба срещу този съперник.

В хода на първото полувреме на стадион "Анфийлд" в Ливърпул домакините се задоволиха с владението на топката, но лондончани създадоха по-опасните ситуации. В 41-ата минута столичани откриха резултата. Исмаила Сар бе най-съобразителен след разбъркване в наказателното поле и се разписа с шут от движение.

В последната минута от редовното време на първата част сенегалецът удвои головата си сметка. Полузащитникът проби в наказателното поле и отново бе точен. Това бе четвъртият му гол срещу този съперник през сезона - един за Комюнити Шийлд, един във Висшата лига и два днес. Кристъл Палас стигна до победата във всяка една от тези срещи.

След почивката "орлите" продължиха да доминират в дома на шампиона. В 79-ата минута "червените" останаха с човек по-малко, след като резервата Амара Нало повали отскубващия се сам срещу вратаря Джъстин Девени и получи директен червен картон.

Футболистите на Оливър Гласнер се възползваха от численото си предимство и подпечатаха успеха си в 87-ата минута. Йереми Пино проби в пеналтерията и стреля в далечния ъгъл.

Възпитаниците на Арне Слот допуснаха 5-а загуба в последните си 6 мача.

#Купа на Лигата на Англия #Кристъл Палас

