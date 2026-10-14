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Кристиан Макун: Няма притеснение при нас, по-скоро концентрация

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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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Вторият капитан на Левски увери, че той и съотборниците му са готови за гостуването на НЕК Ниймеген.

Кристиан Макун
Снимка: Startphoto.bg
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Вторият капитан на Левски Кристиан Макун говори на пресконференцията на преди мача с НЕК Ниймеген.

Срещата е в четвъртък, 15 октомври, от 22:00 часа.

„Няма притеснение при нас, по-скоро концентрация. Както каза и треньорът напълно наясно сме, че отборът, срещу който ще се изправим, е много различен. Напълно наясно сме с нашия модел на игра и какво искаме да постигнем. Това, което повтаряме винаги, че ако дадем 100 процента от себе си ще се представим добре“, започна Макун.

Според него всички в отбора са фокусирани и устремени към постигането на поставените цели.

„Искам да кажа, че за мен е огромна чест да съм един от лидерите на този отбор. Това е нещо хубаво, но и огромна отговорност. Трябва винаги да си пример и да помагаш на съотборниците във всичко. В тази моя роля смятам, че работим много добре заедно. Когато трябва да кажем някоя шега, да свалим напрежението, го правим. Например в самолета всички бяхме заедно, смяхме се и си говорихме. Но в крайна сметка когато дойде време за работа всички трябва да сме готови да умрем, за да постигнем целите си“, каза още бранителят.

Защитникът иска да докаже, че е готов да играе на най-високо ниво.

„Смятам, че за това един футболист работи ежедневно. Стигайки до такъв тип мачове с такава интензивност, където можеш да покажеш това, което си постигнал и максималното ниво, което имаш. За мен е голямо вдъхновение, че мога да изиграя такъв тип мачове с екипа на Левски. В крайна сметка най-важното в такива моменти е да се насладиш и да дадеш най-доброто от себе си в живота“, завърши Макун.

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#Кристиан Макун

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