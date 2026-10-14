Кристиан Макун: Няма притеснение при нас, по-скоро концентрация

Вторият капитан на Левски Кристиан Макун говори на пресконференцията на преди мача с НЕК Ниймеген.

Срещата е в четвъртък, 15 октомври, от 22:00 часа.

„Няма притеснение при нас, по-скоро концентрация. Както каза и треньорът напълно наясно сме, че отборът, срещу който ще се изправим, е много различен. Напълно наясно сме с нашия модел на игра и какво искаме да постигнем. Това, което повтаряме винаги, че ако дадем 100 процента от себе си ще се представим добре“, започна Макун.

Според него всички в отбора са фокусирани и устремени към постигането на поставените цели.

„Искам да кажа, че за мен е огромна чест да съм един от лидерите на този отбор. Това е нещо хубаво, но и огромна отговорност. Трябва винаги да си пример и да помагаш на съотборниците във всичко. В тази моя роля смятам, че работим много добре заедно. Когато трябва да кажем някоя шега, да свалим напрежението, го правим. Например в самолета всички бяхме заедно, смяхме се и си говорихме. Но в крайна сметка когато дойде време за работа всички трябва да сме готови да умрем, за да постигнем целите си“, каза още бранителят.

Защитникът иска да докаже, че е готов да играе на най-високо ниво.