Кристиано Роналдо е първият футболист милиардер

Кристиано Роналдо се превърна в първия футболист милиардер. Това показа проучване на компанията за финансова информация Bloomberg.

Индексът за милиардери на компанията за първи път определи богатството на 40-годишния нападател на Португалия и Ал-Насър. В него влизат кариерни приходи, инвестиции и други бизнеси. Нетното богатство на Роналдо е оценено на 1.4 млрд. долара.

Само от заплати португалската суперзвезда е заработил над 550 млн. долара между 2002 и 2023. В добавка, той има и десетгодишно партньорство с популярна марка за спортно облекло, което му носи по близо 18 млн. долара на година.

Когато Роналдо се присъедини към Ал-Насър в саудитската Висша лига през 2022, той стана най-добре платеният футболист в историята на играта с годишно финансово възнаграждение от 177 млн. паунда. Договорът му изтичаше през 2025, но той парафира нов за срок от две години на стойност над 400 млн. долара. Тази сделка ще го задържи в клуба отвъд 42-ия му рожден ден.

Един от големите конкуренти на Роналдо през годините - нападателят на Аржентина и Интер Маями Лионел Меси, е спечелил над 600 млн. долара от заплати преди данъчно облагане по време на кариерата си. Това включва гарантирани 20 млн. долара годишно от финансови възнаграждения от 2023-а насам - или иначе казано, около 10% от приходите на Роналдо за същия период.