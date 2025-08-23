Кристиано Роналдо отбеляза своя гол №100 за Ал-Насър, но се размина със Суперкупата на Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо вкара стотния си гол за Ал-Насър, но това не бе достатъчно на тима във финала за Суперкупата на Саудитска Арабия, която бе спечелена със 7:5 след изпълнение на дузпи от Ал Ахли. В редовното време срещата, която се проведе в Хонконг, завърши 2:2. Португалецът пък пропусна шанса да спечели първия си официален трофей с екипа на саудитския клуб, който той носи от края на 2022 година.

Ал-Насър на два пъти повеждаше в резултата. В 41-ата минута 40-годишният Роналдо вкара от дузпа за 1:0, но в добавеното време на първата част бившият играч на Милан Франк Кесие изравни за Ал Ахли.

Марсело Брозович даде нов аванс на Ал-Насър в 82-ата минута, когато открадната топката от играч на Ал Ахли на границата на наказателното поле и самостоятелно завърши атаката. Това обаче не бе всичко в мача и в 89-ата минута Ал Ахли изравни чрез Роджър Ибанес. Вратарят на Ал-Насър Бенто не прецени добре центриране от корнер на Рияд Марес и за Ибанес остана по-лесното - да вкара за 2:2.

При дузпите Ал Насър започна с три попадения на трите си звезди - Роналдо, Брозович и Жоао Феликс, но пропуск при четвъртото изпълнение направи Абдула ал Хайбари. Точно този пропуск се оказа и решителният, тъй като футболистите на Ал Ахли реализираха и при петте си изстрела от 11-те метра.