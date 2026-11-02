Кристиано Роналдо пропуска мач на Ал Насър в Шампионската лига заради опасения за сигурността

Кристиано Роналдо няма да вземе участие в гостуването на Ал Насър срещу Пахтакор в азиатската Шампионска лига. Причината са продължаващите опасения за сигурността в региона, съобщава германската агенция ДПА.

41-годишният португалец остана извън групата за пътуването до Ташкент, като старши треньорът Анге Постекоглу реши да даде почивка и на още две от основните фигури в състава – Кингсли Коман и Мохамед Симакан.

Наставникът обясни решението си с натоварения календар и честите пътувания на отбора.

"Взехме това решение предвид натовареността от мачовете и многото пътувания“, заяви Постекоглу на пресконференция.

Ситуацията идва само седмица след като домакинството на Ал Насър срещу Ал Васъл беше отложено. Клубът от Обединените арабски емирства отказа да пътува до Саудитска Арабия заради обстановката в страната, където летища са били обект на атаки от хутските бунтовници.

Въпреки отсъствието си от предстоящия двубой Роналдо продължава да демонстрира отлична голова форма. В четвъртък португалецът реализира хеттрик срещу Ал Холуд в първенството на Саудитска Арабия.

С трите попадения нападателят увеличи актива си на девет гола в 12 мача през настоящия сезон и достигна впечатляващите 985 попадения в професионалната си кариера.