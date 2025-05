Кристиано Роналдо "затвори главата" с Ал-Насър

Кристиано Роналдо даде голяма индикация, че може да напусне Ал-Насър, след като обяви, че „една глава е затворена“ часове след края на саудитската Про Лига.

40-годишната португалска футболна икона се присъедини към тима през 2022 г. от Манчестър Юнайтед, а договорът му в Саудитска Арабия изтича това лято.

Специален трансферен прозорец ще бъде отворен от 1 до 10 юни, за да могат 32-те клуба, участващи в световното клубно първенство, да привличат нови играчи.

„Тази глава е приключила“, написа Роналдо загадъчно в социалните мрежи, като публикува снимка с екипа на Ал Насър.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3