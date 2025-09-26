БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху...
Чете се за: 03:42 мин.
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще...
Чете се за: 02:42 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

Кризата с водата в Брезник

Хората броят часовете, в които от чешмите тече вода, било то и с манган

канче поливаме брезник остава жаден докога
Слушай новината

Жителите на Брезник броят часовете, в които имат вода – по три часа и половина сутрин и вечер. През останалото време разчитат на туби, цистерни и помпички. „Трудно е. На целия град е трудно. Колата ми е пълна с туби – така си мием съдовете и се къпем с канче“, разказва Веска, местна жителка.

Проблемът не е само в количеството, но и в качеството на водата. „Манганът е основният проблем“, обяснява кметът на Брезник Васил Узунов.

Държавата обяви, че влиза с план за промяна. Министърът на регионалното развитие Иван Иванов уточни:
„Над 90% от проектите на общината са за подмяна на водопроводната мрежа, която е в критично състояние. Към момента инвестираме около 2,6 милиона лева за подмяна на тръбите.“

Вицепремиерът Атанас Зафиров беше категоричен:
„Сега не е време за търсене на виновни, а за решения. Държавата ще бъде абсолютно безкомпромисна. Всеки ще си носи отговорността за свършеното или несвършеното.“

Докато чакат обещаните ремонти, хората в града продължават да се надяват. „Ма все пак трябва да ни помогне някой отгоре, от държавата“, казва Веска.

Отново тапи на „Тракия“ – шофьори чакат с часове в трафика
Отново тапи на „Тракия“ – шофьори чакат с часове в трафика
ЕС строи „стена срещу дронове“ по източната си граница ЕС строи „стена срещу дронове“ по източната си граница
Чете се за: 00:55 мин.
„Те вълните“ спечели голямата награда на фестивала „Златна роза“ „Те вълните“ спечели голямата награда на фестивала „Златна роза“
Чете се за: 00:17 мин.
Започва евакуация на цял жилищен блок в столичния квартал "Хаджи Димитър" Започва евакуация на цял жилищен блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"
Чете се за: 00:30 мин.
Два досега непоказвани портрета на цар Фердинанд ще бъдат представени в "Квадрат 500" Два досега непоказвани портрета на цар Фердинанд ще бъдат представени в "Квадрат 500"
Чете се за: 00:27 мин.
След кадрите с насилие и унижение над момиче от връстници След кадрите с насилие и унижение над момиче от връстници
Чете се за: 01:55 мин.

От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще градят стена срещу дронове
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще градят...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
"Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти "Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху осъди...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
"С канче се поливаме": Брезник остава "жаден",...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Белене – място на памет и уроци за Европа
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
След скандалния клип с насилие между ученички - какво казват...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
