Кризата с водата в Брезник

Жителите на Брезник броят часовете, в които имат вода – по три часа и половина сутрин и вечер. През останалото време разчитат на туби, цистерни и помпички. „Трудно е. На целия град е трудно. Колата ми е пълна с туби – така си мием съдовете и се къпем с канче“, разказва Веска, местна жителка.

Проблемът не е само в количеството, но и в качеството на водата. „Манганът е основният проблем“, обяснява кметът на Брезник Васил Узунов.

Държавата обяви, че влиза с план за промяна. Министърът на регионалното развитие Иван Иванов уточни:

„Над 90% от проектите на общината са за подмяна на водопроводната мрежа, която е в критично състояние. Към момента инвестираме около 2,6 милиона лева за подмяна на тръбите.“

Вицепремиерът Атанас Зафиров беше категоричен:

„Сега не е време за търсене на виновни, а за решения. Държавата ще бъде абсолютно безкомпромисна. Всеки ще си носи отговорността за свършеното или несвършеното.“

Докато чакат обещаните ремонти, хората в града продължават да се надяват. „Ма все пак трябва да ни помогне някой отгоре, от държавата“, казва Веска.