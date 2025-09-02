Кузманов отстъпи в първия кръг на Чалънджър в Австрия

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите Чалънджър 100 в Тулн (Австрия) с награден фонд 145 250 евро. Българинът загуби от поставения под №2 Франческо Маестрели (Италия) с 6:7(3), 1:6 за 97 минути.

263-ият в световната ранглиста навакса ранно изоставане от 1:3 гейма, като при 6:5 и сервис на съперника той пропусна сетбол. В последвалия тайбрек италианецът, 155-и в света, взе шест поредни разигравания и дръпна с 6-1 точки, което се оказа решаващо. Във втората част Маестрели стигна и до крайната победа с две серии от по три гейма.