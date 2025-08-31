Кьолн продължава със силния си старт в Бундеслигата

Кьолн разгроми като домакин Фрайбург след 4:1 в среща от втория кръг на Бундеслигата.

Якуб Камински откри резултата за домакините в 35-ата минута след асистенция на Мариус Бюлтер. Бюлтер удвои в 47-ата, когато получи пас от Ян Тилман, който пък направи 3:0 в 56-ата минута. Саид Ел Мала вкара четвъртото попадение за домакините 81-ата минута, а три по-късно Максимилиан Егещайн реализира почетния гол за гостите.

"Козлите" са трети в класирането с 6 точки, а Фрайбург е последен без спечелена точка.