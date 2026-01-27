Лацио привлече млад вратар

Вратарят на Реджана Едоардо Мота се присъедини към Лацио, съобщи пресслужбата на римския клуб.

21-годишният италианец подписа договор до края на сезон 2029/30. Порталът Transfermarkt оценява сделката на 1,2 милиона евро.

Мота е продукт на младежката система на Ювентус. Той е записал 21 мача за Реджана през сезон 2025/26, като е запазил 5 „сухи“ мрежи.