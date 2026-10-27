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Лацио разгроми Сасуоло и оглави временно Серия А

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Спорт
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Отборът на Дженаро Гатузо записа пета поредна победа в първенството, а Тиджани Нослин се отличи с два гола

Лацио разгроми Сасуоло и оглави временно Серия А
Снимка: БГНЕС
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Лацио постигна убедителна победа с 6:2 при гостуването си на Сасуоло в двубой от междинния кръг на италианската Серия А. Възпитаниците на Дженаро Гатузо записаха пети последователен успех в първенството и излязоха еднолично начело в класирането, поне до изиграването на срещата на Интер в сряда.

Тиджани Нослин отбеляза два гола за римляните, а по веднъж се разписаха Кенет Тейлър, Густав Исаксен, Романо Флориани Мусолини и Матия Дзакани. За домакините точни бяха Кристиан Торствед и Себастиано Еспозито.

Двубоят предложи шест попадения още през първото полувреме, директен червен картон за Сасуоло и две спасени дузпи от вратаря на домакините Стефано Турати след почивката.

Гостите откриха резултата още във втората минута. Густав Исаксен центрира ниско от десния фланг, защитата на Сасуоло не успя да изчисти добре топката и тя попадна в Кенет Тейлър. Нидерландецът стреля с левия крак по диагонала и преодоля Турати за 0:1. Попадението беше потвърдено след проверка с ВАР за евентуална засада на Давиде Фратези.

Отговорът на домакините не закъсня. В седмата минута Джош Дойг върна топката към Кристиан Торствед, който стреля от движение отляво в наказателното поле. След рикошет в Йосип Шутало топката промени посоката си и влезе във вратата на Христос Мандас за 1:1.

Лацио обаче бързо възстанови преднината си. В 13-ата минута Матия Дзакани организира атака по левия фланг и намери Густав Исаксен, който с прецизен удар с левия крак изпрати топката в далечния ъгъл за 1:2.

Само три минути по-късно римляните стигнаха и до трето попадение. Кенет Тейлър отправи ниско подаване отляво, което премина през наказателното поле и достигна до Романо Флориани Мусолини. Защитникът реализира отблизо, но първоначално голът не беше зачетен заради съмнения за засада. След намесата на ВАР попадението беше признато, тъй като футболистите на Лацио, намиращи се пред голмайстора, не бяха докоснали топката.

Това беше първият гол на Флориани Мусолини в италианската Серия А.

Положението на Сасуоло се усложни допълнително в 31-ата минута, когато Кристиан Торствед получи директен червен картон. Норвежкият полузащитник извърши грубо нарушение срещу Матия Дзакани и остави домакините с човек по-малко.

Въпреки численото си неравенство отборът на Алберто Акуилани не се отказа да търси попадение. В 35-ата минута Арман Лориенте изпрати топката в мрежата на Лацио, но голът беше отменен заради засада.

В 43-ата минута домакините все пак намалиха изоставането си. Лориенте намери с дълго подаване футболист по десния фланг, последва пас към центъра на наказателното поле, където Себастиано Еспозито стреля силно по диагонала и направи резултата 2:3.

Радостта на Сасуоло обаче беше кратка. В първата минута на добавеното време Исаксен центрира отдясно, а Матия Дзакани се извиси в наказателното поле и с удар с глава възстанови аванса от два гола на гостите.

Така първото полувреме завърши при резултат 4:2 за Лацио след шест попадения, отбелязани в рамките на 45 минути.

След почивката римляните продължиха да създават положения. В 48-ата минута Дзакани стреля към вратата, а топката срещна високо вдигнатата ръка на защитник на домакините. Първоначално главният съдия Лука Дзуферли не отсъди нарушение, но след преглед на ситуацията с ВАР посочи бялата точка.

Дзакани застана зад топката, но в 50-ата минута Стефано Турати отрази удара му и запази резултата непроменен.

Пет минути по-късно Тиджани Нослин увеличи преднината на Лацио. Нападателят получи пространство в близост до наказателното поле и с техничен удар с десния крак изпрати топката в мрежата за 2:5.

В 60-ата минута гостите получиха втора дузпа, след като Дује Чалета-Цар събори Густав Исаксен в наказателното поле. Този път зад топката застана Давиде Фратези, но Турати отново се намеси успешно и спаси удара му.

С двете си спасени дузпи вратарят на Сасуоло записа историческо постижение за клуба в Серия А. Той стана първият страж на тима, който отразява два наказателни удара в един двубой от италианския елит.

В 63-ата минута Нослин оформи крайното 2:6 с второто си попадение в срещата. Нападателят овладя топката на около 25 метра от вратата и отправи великолепен удар с десния крак, който попадна в горния ъгъл на вратата на Турати.

До края Лацио продължи да контролира двубоя. В 83-ата минута Матео Канчелиери беше близо до седмо попадение, но Себастиан Валукевич се намеси решително и предотврати сигурен гол.

С успеха римляните продължиха отличната си серия под ръководството на Дженаро Гатузо и постигнаха пета поредна победа в Серия А. Лацио спечели и петото си гостуване от началото на сезона, като остана непобеден в първенството.

#Серия А 2026/2027 #ФК Сасуоло #ФК Лацио

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