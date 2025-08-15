Лайпциг подписа със звездата на Станимир Стоилов

РБ Лайпциг подписа с бразилския нападател Ромуло от турския Гьозтепе, съобщи клубът от Бундеслигата. 23-годишният футболист подписа договор до юни 2030 година и според медийни съобщения "биковете" са платили 20 милиона евро плюс допълнителни бонуси.

"Присъединяването към РБ Лайпциг е голяма стъпка в кариерата ми. Бундеслигата е една от най-силните и вълнуващи лиги в света и искам да се докажа тук на най-високо ниво“, каза играчът.

Миналия сезон Ромуло отбеляза 13 гола и даде девет асистенции в 29 мача в турската Суперлига. Очаква се той да заеме мястото на Бенямин Шешко, който се присъедини към Манчестър Юнайтед това лято.

"Уверени сме, че той ще внесе нов тласък в играта ни и ще направи атаката ни още по-гъвкава“, каза управляващият директор по спорта Марсел Шафер.