Ламин Ямал привлече внимание с жест по време на шампионския парад на Барселона

Звездата на Барселона Ламин Ямал се превърна в една от най-обсъжданите фигури по време на шампионския парад на тима, след като развя палестинско знаме пред хилядите фенове по улиците на града.

18-годишният офанзивен футболист държеше знамето, докато автобусът с играчите преминаваше през централните булеварди на Барселона. Кадри от жеста бяха публикувани и в личния му профил в социалните мрежи.

Действията на Ямал предизвикаха реакции, а старши треньорът на каталунците Ханзи Флик коментира ситуацията на пресконференция.

"Обикновено не ми харесва това. Говорих с него. Казах му, че ако иска да го направи, това е негово решение. Той е достатъчно възрастен“, заяви германският специалист.

По данни на местните власти около 750 000 души са се включили в празненствата по повод спечелената титла в Ла Лига.

Флик подчерта, че най-важното за отбора е да радва привържениците си.