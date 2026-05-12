БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена...
Чете се за: 02:25 мин.
Светът е "Евровизия"!
Чете се за: 01:45 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ламин Ямал привлече внимание с жест по време на шампионския парад на Барселона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

18-годишната звезда развя палестинско знаме, Ханзи Флик подчерта, че това е лично решение

Ламин Ямал привлече внимание с жест по време на шампионския парад на Барселона
Снимка: Ламин Ямал
Слушай новината

Звездата на Барселона Ламин Ямал се превърна в една от най-обсъжданите фигури по време на шампионския парад на тима, след като развя палестинско знаме пред хилядите фенове по улиците на града.

18-годишният офанзивен футболист държеше знамето, докато автобусът с играчите преминаваше през централните булеварди на Барселона. Кадри от жеста бяха публикувани и в личния му профил в социалните мрежи.

Действията на Ямал предизвикаха реакции, а старши треньорът на каталунците Ханзи Флик коментира ситуацията на пресконференция.

"Обикновено не ми харесва това. Говорих с него. Казах му, че ако иска да го направи, това е негово решение. Той е достатъчно възрастен“, заяви германският специалист.

По данни на местните власти около 750 000 души са се включили в празненствата по повод спечелената титла в Ла Лига.

Флик подчерта, че най-важното за отбора е да радва привържениците си.

"Играем футбол, за да правим хората щастливи. Това е първото нещо, което трябва да направим“, добави наставникът на Барселона.

#ПФК Барселона #Ламин Ямал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
1
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на...
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
2
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
3
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
4
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния...
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
5
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Европейски футбол

Бен Уайт аут до края на сезона, пропуска финала в Шампионската лига
Бен Уайт аут до края на сезона, пропуска финала в Шампионската лига
Алварес е следващата голяма цел на ПСЖ Алварес е следващата голяма цел на ПСЖ
Чете се за: 00:37 мин.
Пеп Гуардиола: Трябва да се справяме по-добре с това, което не сме направили през сезона Пеп Гуардиола: Трябва да се справяме по-добре с това, което не сме направили през сезона
Чете се за: 01:52 мин.
Джеймс Мадисън: Имаше много тъмни дни, но вече съм в края на тунела Джеймс Мадисън: Имаше много тъмни дни, но вече съм в края на тунела
Чете се за: 02:15 мин.
Серхио Рамос на крачка от сензационно завръщане, този път като собственик Серхио Рамос на крачка от сензационно завръщане, този път като собственик
Чете се за: 01:57 мин.
Ханзи Флик остава начело на Барселона с нов договор до 2028 година Ханзи Флик остава начело на Барселона с нов договор до 2028 година
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта,...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Взрив до детска градина в Горна Оряховица, децата са евакуирани...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Британският премиер отказа да подаде оставка - каква ще бъде...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ