Ландо Норис остава в Макларън до 2030 година срещу 120 милиона паунда

Ландо Норис обвърза дългосрочно бъдещето си с Макларън. Световният шампион във Формула 1 подписа нов договор на обща стойност до 120 милиона британски лири, който ще го задържи в отбора поне до края на сезон 2030.

Новото четиригодишно споразумение може да носи на 26-годишния британец до 30 милиона паунда на сезон. По този начин Норис се утвърждава сред най-високоплатените пилоти във Формула 1, макар възнаграждението му да остава под това на Люис Хамилтън и Макс Верстапен, които получават над 60 милиона паунда годишно.

Новият контракт идва след исторически сезон за Норис, който през миналата година донесе на Макларън първата световна титла при пилотите след триумфа на Хамилтън през 2008 година.

Потвърждението за договора идва и само шест дни след втората поредна победа на британеца в Гран при на Нидерландия. Успехът запази надеждите му за защита на световната титла, като Норис изостава с 83 точки от лидера Кими Антонели от Мерцедес при оставащи 11 кръга до края на сезона.

Самият Норис призна, че все още не е достигнал финансовото ниво на Хамилтън и Ферстапен, но вярва, че представянето му на пистата може да го доближи до двамата.

"Чувствам, че трябва да печеля толкова, колкото тях, но договорът със сигурност не е близо до нивото на Люис или Макс. В известен смисъл това е нормално, защото не съм постигнал толкова много, колкото тях в кариерата си. Но вярвам, че мога да се боря срещу тях и да се справям по-добре, когато е необходимо. Работя по въпроса и се надявам един ден да мога да ги изравня“, заяви Норис.

Новото споразумение означава, че британецът може да прекара поне 12 сезона като част от структурата на Макларън. Той се присъединява към младежката програма на отбора едва на 17 години, а впоследствие се превръща в пилота с най-много състезания за тима в неговата история.

Норис потвърди, че към него е имало интерес от конкурентни отбори, но категорично заяви, че никога не е обмислял сериозно раздяла с Макларън.

"Имаше интерес от други отбори, но нямаше интерес от моя страна. Това наистина беше най-лесното решение, което съм вземал в кариерата си досега“, коментира световният шампион.

Той припомни, че е останал лоялен на Макларън и през трудните периоди, когато е имал възможности да продължи кариерата си другаде.

"Ще бъда много щастлив в края на кариерата си да кажа, че Макларън е единственият отбор, с който съм бил“, добави Норис.

Следващото предизвикателство пред британеца е Гран при на Италия, където той ще преследва трета поредна победа и възможност да съкрати още изоставането си в битката за световната титла.