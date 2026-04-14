Лаури Марканен ще играе за Финландия в квалификациите за световното първенство

Звездата на Юта Джаз ще използва мачовете с националния тим като подготовка за новия сезон в НБА

Лаури Марканен ще играе за Финландия в квалификациите за световното първенство
Финландският баскетболист на Юта Джаз Лаури Марканен потвърди, че ще се присъедини към националния отбор на страната си през лятото за предстоящите квалификации за световното първенство през 2027 година.

"Предстоят ни няколко мача с националния тим. Развълнуван съм, че това ще бъде моята подготовка преди следващия сезон в НБА“, заяви Марканен пред Eurohoops.net.

28-годишният състезател изрази оптимизъм за бъдещето на финландския тим и подчерта значението на добрата физическа форма и постоянството.

"Като гледаме в по-широк план, ни очаква страхотно бъдеще. Работим върху това да останем здрави и готови“, добави той.

Марканен, който през 2024 година подписа нов дългосрочен договор с Юта Джаз, прави силен сезон в НБА със средни показатели от 26.7 точки, 6.9 борби и 2.1 асистенции в 42 мача.


#Лаури Марканен

