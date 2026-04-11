Силен Милър-Макинтайър и ключов успех за Цървена звезда в Евролигата (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър отново бе на висота и помогна на Цървена звезда да остане в играта за директна квота в плейофите на Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници сломиха АСВЕЛ Виьорбан със 106:93 в мач от 37-ия кръг. Срещата в зала „Астробал“ предложи множество амплитуди, но баскетболистите на Саша Обрадович нанесоха своя удар в края за втори пореден успех в турнира на богатите, като същевременно нанесоха седмо последователно поражение на играчите на Пиерик Пупе.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и за пореден път показа колко е важен за сърбите. Българският национал постави името си сред реализаторите и вървеше в график за дабъл-дабъл. Гардът приключи с 14 точки, 4 борби, 7 асистенции и 1 открадната топка за 36 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 4/5 от средна дистанция, 1/5 зад дъгата и 3/4 от линията за изпълнение наказателни удара.

„Звездашите“ имат 21 победи и 16 загуби, като това ги поставя на седмото място и към момента са сигурни за плей-ин турнира. От своя страна французите продължават да са на дъното, заемайки последната 20-та позиция с 8 успеха и 29 успеха. На 16 април Милър-Макинтайър и компания ще сложат край на редовния сезон с гостуване на Реал Мадрид на 16 април (четвъртък), а АСВЕЛ ще приеме Фенербахче.

Джордан Нуора и Чима Монеке на бърза ръка осигуриха двуцифрена разлика в началото за гостите. Макар че Тома Йортел и Мбайе Ндиае се постараха домакините да забравят за бавния старт, сърните се откъснаха с 3 точки след 10 минути игра.

Джаред Бътлър осигури допълнителен импулс на „звездашите“ във втората част, когато авансът им придоби двуцифрени изражения. Едуин Джаксън взе нещата в свои ръце за французите, но Джордан Нуора върна жеста и тимът от Белград се изстреля при 55:43 на голямата почивка.

Френският отбор обърна другата страница при подновяването на играта, когато обратът бе факт с помощта за Браян Ангола, Шакил Харисън и Ндайе. Бътлър този път пое щафетата и чрез точния си мерник вдъхнови участника в Адриатическата лига, който се откъсна с 3 точки в края на предпоследния период.

Гостите поставиха силно начало на финалната десетка, докосвайки отново двуцифрена разлика с дружни усилия, дело на Ибука Изунду и Нуора. Ангола и Харисън оставиха частични надежди на домакините за обрат, но Нуора и Бътлър сложиха точка на спора за сърбите.

Джаред Бътлър (5 асистенции) и Джордан Нуора блеснаха за „звездашите“ с по 24 точки. Чима Монеке прибави 15.

Браян Ангола отговори за АСВЕЛ с 22 точки, включително и с 4 точни стрелби. Шакил Харисън записа 16, 6 борби и 8 асистенции. Мбайе Ндайе отбеляза 14 точки, Тома Йортел регистрира 13 точки и 5 завършващи подавания.