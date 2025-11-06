Лаутаро Мартинес посвети гола си срещу Кайрат Алмати на Ашраф Хакими

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес посвети гола си, с който откри резултата срещу Кайрат (2:1) в мач от Шампионската лига, на бившия си съотборник Ашраф Хакими. Мароканецът получи тежка контузия на глезена при загубата на Пари Сен Жермен от Байерн Мюнхен с 1:2 във вторник.

Аржентинският нападател празнува в стил "пингвин". По този начин бранителят празнува, когато вкара победния гол при дузпите за Мароко срещу Испания на осминафиналите на световното първенство през 2022. След това Мартинес показа с пръсти буквата "А", която е първата от малкото му име Ашраф.

Мартинес и Хакими бяха съотборници в Интер през сезон 2020-21 под ръководството на Антонио Конте, като мароканецът има сериозна заслуга на титлата на "нерадзурите", а през следващото лято бе трансфериран в ПСЖ.

Ашраф Хакими лекува в момента тежко изкълчване на левия глезен след шпагата на Луис Диас, заради който той бе изгонен от терена с червен картон. Според френските медии десният защитник ще отсъства от терените между шест и осем седмици, като ще пропусне старта на Купата на африканските нации на 21 декември, на която Мароко е домакин.