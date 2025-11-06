БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лаутаро Мартинес посвети гола си срещу Кайрат Алмати на Ашраф Хакими

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Двамата бяха съотборници в Интер през сезон 2020-21.

Интер Лаутаро Мартинес
Снимка: БТА
Слушай новината

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес посвети гола си, с който откри резултата срещу Кайрат (2:1) в мач от Шампионската лига, на бившия си съотборник Ашраф Хакими. Мароканецът получи тежка контузия на глезена при загубата на Пари Сен Жермен от Байерн Мюнхен с 1:2 във вторник.

Аржентинският нападател празнува в стил "пингвин". По този начин бранителят празнува, когато вкара победния гол при дузпите за Мароко срещу Испания на осминафиналите на световното първенство през 2022. След това Мартинес показа с пръсти буквата "А", която е първата от малкото му име Ашраф.

Мартинес и Хакими бяха съотборници в Интер през сезон 2020-21 под ръководството на Антонио Конте, като мароканецът има сериозна заслуга на титлата на "нерадзурите", а през следващото лято бе трансфериран в ПСЖ.

Ашраф Хакими лекува в момента тежко изкълчване на левия глезен след шпагата на Луис Диас, заради който той бе изгонен от терена с червен картон. Според френските медии десният защитник ще отсъства от терените между шест и осем седмици, като ще пропусне старта на Купата на африканските нации на 21 декември, на която Мароко е домакин.

Свързани статии:

Интер остава безгрешен в Шампионска лига след успех над Кайрат Алмати
Интер остава безгрешен в Шампионска лига след успех над Кайрат Алмати
Обзор на мачовете в Шампионска лига.
Чете се за: 02:02 мин.
#Ашраф Хакими #Лаутаро Мартинес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Отиде си режисьорът Росен Елезов
3
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
4
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев
5
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново...
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Футбол

Монтана се раздели с нападател
Монтана се раздели с нападател
Задържаха мъжа, който удари с бутилка Даниел Наумов по време на пловдивското дерби Задържаха мъжа, който удари с бутилка Даниел Наумов по време на пловдивското дерби
Чете се за: 01:00 мин.
Тийнейджър продължи договора си с ЦСКА 1948 Тийнейджър продължи договора си с ЦСКА 1948
Чете се за: 00:32 мин.
Легенда на Рома е новият треньор на Дженоа Легенда на Рома е новият треньор на Дженоа
Чете се за: 02:17 мин.
Тодор Янчев посочи имената на играчите за евроквалификацията с Шотландия Тодор Янчев посочи имената на играчите за евроквалификацията с Шотландия
Чете се за: 01:20 мин.
Лионел Меси получи ключа на Маями Лионел Меси получи ключа на Маями
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Сомалийски пирати нападнаха танкер
Чете се за: 00:50 мин.
По света
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След век закъснение: България и Северна Македония подписаха...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ