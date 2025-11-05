Трима футболисти на ПСЖ ще отсъстват седмици надред

Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Нуно Мендеш, които получиха контузии в мача срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига (1:2), ще отсъстват от терените седмици наред, обявиха от клуба.

Хакими, който напусна терена в сълзи след шпагат на Луис Диас, "страда от тежко изкълчване на левия глезен, което ще го извади от терените за повече седмици", написаха от ПСЖ в комюнике.

Точно седмица след като за първи път бе титуляр, носителят на "Златната топка" Усман Дембеле е станал "жертва на контузия на левия прасец и ще се възстановява следващите седмици". Португалският национал Нуно Мендеш също има изкълчване на лявото коляно.

