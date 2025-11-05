БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трима футболисти на ПСЖ ще отсъстват седмици надред

Усман Дембеле и Ашраф Хакими получиха травми в мача с Байерн Мюнхен.

Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Нуно Мендеш, които получиха контузии в мача срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига (1:2), ще отсъстват от терените седмици наред, обявиха от клуба.

Хакими, който напусна терена в сълзи след шпагат на Луис Диас, "страда от тежко изкълчване на левия глезен, което ще го извади от терените за повече седмици", написаха от ПСЖ в комюнике.

Точно седмица след като за първи път бе титуляр, носителят на "Златната топка" Усман Дембеле е станал "жертва на контузия на левия прасец и ще се възстановява следващите седмици". Португалският национал Нуно Мендеш също има изкълчване на лявото коляно.

Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Баварците нанесоха първо разочарование на парижани в Шампионска лига.
Чете се за: 04:22 мин.
