Лазаровден ден е! Празник на пролетта и традициите

Днес празнуваме Лазаровден – един от най-красивите пролетни празници, който винаги е в съботата преди Цветница. По традиция хората откъсват върбови клонки, с които украсяват домовете си за следващия ден. Празникът е свързан със Свети Лазар - почитан християнски светец, когото Иисус възкресява.

Най-интересната част обаче е обичаят лазаруване. Момичета се събират на групи, обличат се празнично и обикалят къщите, като пеят песни за здраве и късмет. Стопаните ги посрещат и ги даряват с яйца.

Лазаровден се смята и за специален ден за момичетата – след него те вече могат да се показват като пораснали и готови за любов и семейство. Празникът е символ на новото начало, природата и живота. Имен ден празнуват Лазар, Лазо, Лачо и Лъчезар.