Лазаровден ден е! Празник на пролетта и традициите

Днес празнуваме Лазаровден – един от най-красивите пролетни празници, който винаги е в съботата преди Цветница. По традиция хората откъсват върбови клонки, с които украсяват домовете си за следващия ден. Празникът е свързан със Свети Лазар - почитан християнски светец, когото Иисус възкресява.

Най-интересната част обаче е обичаят лазаруване. Момичета се събират на групи, обличат се празнично и обикалят къщите, като пеят песни за здраве и късмет. Стопаните ги посрещат и ги даряват с яйца.

Лазаровден се смята и за специален ден за момичетата – след него те вече могат да се показват като пораснали и готови за любов и семейство. Празникът е символ на новото начало, природата и живота. Имен ден празнуват Лазар, Лазо, Лачо и Лъчезар.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: У нас

Върбови клонки и послание за доброта на Цветница
Върбови клонки и послание за доброта на Цветница
Рекордни резултати на олимпиадата по биология Рекордни резултати на олимпиадата по биология
Чете се за: 02:15 мин.
Училищата в София подготвят голям празник за 24 май Училищата в София подготвят голям празник за 24 май
Чете се за: 01:10 мин.
Спортист в инвалидна количка учи в училище без асансьори и рампи Спортист в инвалидна количка учи в училище без асансьори и рампи
Чете се за: 01:05 мин.
В Бургас ученици преминават обучение по велобезопасност В Бургас ученици преминават обучение по велобезопасност
Чете се за: 00:17 мин.
Новините 03.04.2026 г. Новините 03.04.2026 г.
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
