След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха...
Чете се за: 02:47 мин.
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

Лебед на релсите причини закъснения на високоскоростни влакове в Япония

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:40 мин.
По света
За щастие птицата не е пострадала

лебед релсите причини закъснения високоскоростни влакове япония
Снимка: БТА/Архив
Лебед причини закъснения на японските високоскоростни влакове "Шинкансен", предаде ДПА.

Машинистът на един от влаковете забелязал птицата на релсите в североизточна префектура Мияги и спрял композицията - за щастие навреме, съобщиха от железопътния оператор.

Животното не е пострадало, но по трасето на три влака е имало закъснения, засегнали около 1300 пътници, предаде японската информационна агенция Киодо.

Японската система от високоскоростни влакове "Шинкансен" (т. нар. влак-стрела) е известна с максималната си скорост от 330 км/ч, точността и безопасността си.

#лебед #Япония #високоскоростни влакове #влак-стрела

