ЛеБрон Джеймс стана най-възрастният играч в НБА, който реализира "трипъл-дабъл"

Това се случи при успеха на Лос Анджелис Лейкърс над Далас Маверикс със 124:104.

ЛеБрон Джеймс стана най-възрастният играч в НБА, който реализира "трипъл-дабъл"
ЛеБрон Джеймс се превърна в най-възрастния играч в историята на Националната баскетболна асоциация, който записва "трипъл-дабъл", като това стана при успеха на Лос Анджелис Лейкърс над Далас Маверикс със 124:104.

41-годишният Джеймс записа 28 точки, 12 асистенции и 10 борби за първия си "трипъл-дабъл" през сезона от общо 36 мача. Руи Хачимура добави 21 точки, Остин Рийвс се включи с 18 от пейката, а Джаксън Хейс се отчете с 16 за "езерняците", които играха без контузения Лука Дончич в четвърти пореден мач. Наджи Маршал и Макс Кристи отбелязаха по 19 за Маверикс при деветата поредна загуба на тима. Това е най-дългата серия на Далас от сезон 1997-98. Новобранецът на Маверикс Купър Флаг пропусна мача.

Джруе Холидей реализира рекордните си сезона 31 точки и добави девет спечелени борби и седем асистенции, като поведе Портланд при успеха срещу Юта Джаз със 135:119. Донован Клингън записа 23 точки, 18 борби и седем асистенции за победителите, които направиха четвърта победа в последните си пет срещи. Брайс Сенсабо вкара пет тройки и общо 28 точки за Юта, Кайл Филиповски завърши с 15 точки, девет борби и рекордните в кариерата си шест откраднати топки.

Усман Диенг вкара рекордните за сезона 19 точки и добави 11 борби за първия в кариерата си "дабъл-дабъл", като бе лидер на Милуоки Бъкс, който победи шампиона Оклахома Сити Тъндър със 110:93. Ей Джей Грийн добави 17 за Бъкс, като за тима седем играчи завършиха с двуцифрен брой точки. Оклахома бе без Шей-Гилджъс-Александър и Джейлън Уилямс. Исая Джо поведе тима със 17 точки, докато Чет Холмгрен се отчете с 16 и 13 борби.

