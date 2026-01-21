БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Лед, студ и амбиция за нови медали пред Цанко Цанков

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Температурите на въздуха са около минус 7–8 градуса, а в зоната за състезанията има образувал се лед.

цанко цанков стартира опит часово плуване без спира
Снимка: БТА
Един от най-успешните български състезатели в плуването в ледени води Цанко Цанков е изправен пред ново сериозно предизвикателство в международния спортен календар. Утре, четвъртък, българинът заминава за Полша, където в ледените води на Балтийско море, край град Гдиня, ще се проведе Световната купа по зимно плуване. Надпреварата, която е организирана от IWSA ще събере близо 300 състезатели от Европа и света.

Цанков ще вземе участие в три дисциплини – в събота на 1000 метра свободен стил, а в неделя на 450 и 200 метра свободен стил. Именно в тези дистанции българинът постигна изключителен успех при последното си участие в Световната купа, когато завоюва три златни медала и постави рекорд на 1000 метра.

Тази година условията в Полша се очаква да бъдат още по-сурови. Температурите на въздуха са около минус 7–8 градуса, а в зоната за състезанията има образувал се лед, който организаторите отстраняват непрекъснато, за да осигурят провеждането на стартовете.

Въпреки това Цанко Цанков остава уверен и мотивиран преди предстоящите стартове.

„Чувствам се добре и тръгвам с добро настроение ,както и с амбицията за отлично представяне. Условията ще бъдат тежки, но това по никакъв начин не ме притеснява. Подготвен съм и знам какво ме очаква. Плуването в ледени води е изключително труден спорт, но вярвам, че ще дам всичко от себе си и ще запиша още успехи в името на България. Благодаря на всички, които ме подкрепят и ме зареждат с позитивна енергия“, заяви Цанков преди заминаването си.

