Лейтън Хюит с впечатляващо завръщане на корта в тандем със сина си

Лейтън Хюит доказа, че възрастта е само число. Бившият №1 в света и неговият 16-годишен син Круз записаха убедителна победа с 6:1, 6:0 над младата австралийска двойка Хейдън Джоунс и Павле Маринков в осминафиналите на турнира NSW Open, с което удължиха завръщането на легендата в професионалния тенис.

Тандемът изгуби само един гейм в началото на първия сет, след което напълно доминира до края на мача. На корта Хюит се появи в емблематичния си стил – с обърната назад бейзболна шапка.



Хюит, който не беше играл професионално от Australian Open 2020 (двойки), се завръща пет години по-късно — този път рамо до рамо със собствения си син. Австралиецът е двукратен шампион от Големия шлем (US Open 2001 и Уимбълдън 2002), трикратен носител на Купа Дейвис.

По-рано през деня Круз Хюит отпадна в турнира на сингъл след драматична загуба от японеца Хаято Мацуока – 5:7, 6:3, 5:7.

Присъствието на Хюит отново на корта — и то в тандем със сина му — се приема като символичен момент за австралийския тенис. Легенда от миналото и едно от най-големите млади надежди на страната споделят една мрежа, а това придава допълнителна емоция и вдъхновение на местната тенис общност.



За мнозина това е връзка между поколенията, която напомня за традицията, страстта и непрекъснатото наследство на австралийската школа.