Леко завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара край Харманли

Леко завишени нива на концентрациите на метан и въглероден оксид показаха измерванията с газанализатор на РИОСВ - Хасково след пожара в автоморгата в Харманли снощи.

Веществата не превишават пределно допустимите стойности за качеството на атмосферния въздух, съобщиха от екоинспекцията.

Пожарът пламна към 17:00 часа вчера във вилната зона и навлезе в автоморгата със 150 бракувани коли. Само бързата намеса на пожарникарите и фактът, че колите са демонтирани акумулатори и гуми предотврати екокатастрофа. Ситуацията беше овладяна за около 3 часа.

Площадката за третиране на отпадъци, стопанисвана от "Мики Груп" ООД има разрешително за дейности с отпадъци от ИУМПС, отпадъци от черни и цветни метали, пластмаси, хартия и картон, издадено от РИОСВ - Хасково. При извършваните досега контролни проверки не са установявани нарушения по Закона за управление на отпадъците, допълват от екоинспекцията.