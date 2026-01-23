Ленард се завърна навреме и изведе Клипърс до победа над Лейкърс

Кауай Ленард вече беше на пейката и изглеждаше, че вечерта му е приключила, докато Лейкърс започваха да се връщат в мача в последната четвърт. Звездата на Клипърс обаче не можа да стои далеч от терена. Той се завърна в игра в последните две минути и помогна за победата със 112:104 над Лейкърс в дербито на Лос Анджелис, което напълно оправда очакванията – с много точки, наелектризирана атмосфера и дори кратка схватка в края на мача в „Интуит Доум“.



Клипърс имаха нужда от всяка една от 26-те минути на Ленард, за да стигнат до 14-ата си победа в последните 17 мача и втори пореден успех срещу градския съперник, продължавайки изкачването си в класирането на Западната конференция.



Без Ленард в състава Клипърс (20-24) изпитваха сериозни трудности в оспорвани срещи и дори допуснаха тежка загуба по-рано през седмицата. С него на терена обаче победите идват значително по-лесно.



След като пропусна последните три мача, Ленард се завърна с 24 точки при стрелба 9 от 19 от игра и 3 от 7 от тройката. Така той удължи серията си до рекордните в кариерата му 23 поредни мача с поне 20 точки.

Макар отпечатъкът на Ленард да беше навсякъде, Джеймс Хардън добави 18 точки и 10 асистенции, а Ивица Зубац се отчете с 18 точки и 19 борби. Клипърс имаха общо седем играчи с двуцифрен точков актив.

За Лейкърс Лука Дончич записа 32 точки, 11 борби и 8 асистенции, но усилията му не бяха достатъчни. Той вкара 11 точки в третата четвърт, с което тимът му стопи изоставането от 26 точки до 86:72. Леброн Джеймс завърши с 23 точки, 5 борби и 6 асистенции, Руи Хачимура добави 12 точки, а Смарт – 10, като Лейкърс паднаха до баланс 5-6 в последните си 11 мача.