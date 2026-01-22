Леонардо ди Каприо и Тимъти Шаламе с номинации за "Оскар"

Два филма доминират в номинациите за престижната кинонаграда "Оскар". Дръзкият "Грешници" влезе в историята с рекордните 16 номинации. Той е следван от епичният филм за екстремистките тенденции в САЩ "Битка след битка", номиниран в 13 категории.

Сред номинираните за най-добър актьор са Леонардо ди Каприо и супер фаворитът Тимъти Шаламе. Сред жените норвежката Ренате Рейнсве и ирландката Джеси Бъкли ще си оспорват наградата за най-добра актриса.

За най-добър чуждестранен филм ще се състезават ленти от Норвегия, Бразилия, Франция, Тунис и Испания.