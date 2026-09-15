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Летището в Катания остава затворено заради вулкана Етна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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летището катания остава затворено заради вулкана етна
Снимка: БГНЕС/Архив
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Летище "Фонтанароса" в Катания остава затворено до 14:30 часа местно време днес.

Продължава изпускането на вулканична пепел от кратерите на върха на Етна, носена от ветровете на юг, която вчера образува облак на височина 4 км и беше задействано затварянето на въздушните сектори на аерогарата и преустановено кацането и излитането на самолети до ново нареждане.

Случващото се напомня за хаоса през август, когато най-засегнати бяха семейства с деца, които не са в състояние да чакат дълго на летището, както и за тези пътници, пътуващи с прекачване на международни полети.

Сега ситуацията за заминаващите е също толкова сложна, които или трябва да чакат дълго време на летището, или трябва да бъдат прехвърлени на някоя от другите сицилиански аерогари като Комизо, Палермо и Трапани. Там са пренасочени кацащите самолети, които не могат да сторят това на летището на Катания.

#вулкана Етна #затворено летище #Катания #отменени полети

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