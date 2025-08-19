Левът си отива – идва еврото!





Банките у нас казват на хората да не чакат последния момент, а да внесат парите си по сметки още тази година. Така от 1 януари 2026 г. левовете автоматично ще се превърнат в евро .

Какво трябва да знаем:

Внасянето е без такса, ако е по собствена сметка (лично или чрез пълномощник).

За суми над 30 000 лв. може да се иска предварителна заявка.

Ако се внасят над 10 000 лв., трябва да се декларира произход на парите.

Вече се вижда, че хората започват масово да внасят пари – обемите са почти два пъти по-големи спрямо миналата година.

От обръщение трябва да излязат 640 тона банкноти и 7700 тона монети.

До края на юни 2026 г. банките и пощите ще обменят левове в евро безплатно.

След това – до края на годината пак ще ги обменят, но вече могат да искат такси.

Само БНБ ще обменя левове в евро завинаги.