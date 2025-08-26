Леверкузен се подсили с герой на Реал Мадрид

Германският футболен клуб Байер Леверкузен привлече Лукас Васкес от испанския Реал Мадрид, съобщава агенция ДПА. Играчът е преминал медицински изследвания по-рано днес и вече е подписал с "аспирините" като свободен агент.

Васкес игра за Кралския клуб цели десет години, в които записа 402 мача, 38 гола и 73 асистенции. За този период той спечели Шампионската лига пет пъти и вдигна четири пъти титлата в Испания.

Васкес напусна Реал Мадрид, след като испанците привлякоха английския национал Трент Александър-Арнолд от Ливърпул.