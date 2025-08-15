Левски и Арда отложиха по един мач от Първа лига заради Лигата на конференциите

Левски и Арда отложиха по един мач от Първа лига, съобщиха от Българския футболен съюз (БФС).

Решението е породено от евроучастието на двата отбора и достигането до плейофната фаза в Лигата на конференциите. Арда няма да домакинства на ЦСКА в понеделник в мач от 5-ия кръг на шампионата.

Левски се е освободил между двата мача с АЗ Алкмар. В 6-ия кръг "сините" трябваше да гостува на Ботев Пловдив в мач от 6-ия кръг, но срещата също се отлага.

Към момента не е ясно кога ще бъдат изиграни мачовете.