БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин
Чете се за: 01:42 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин *** Очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Левски и Арда отложиха по един мач от Първа лига заради Лигата на конференциите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Кърджалии отложиха мача си от 5-ия кръг, докато "сините" ще играят срещата си от 6-ия кръг по-късно.

Левски Арда
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски и Арда отложиха по един мач от Първа лига, съобщиха от Българския футболен съюз (БФС).

Решението е породено от евроучастието на двата отбора и достигането до плейофната фаза в Лигата на конференциите. Арда няма да домакинства на ЦСКА в понеделник в мач от 5-ия кръг на шампионата.

Левски се е освободил между двата мача с АЗ Алкмар. В 6-ия кръг "сините" трябваше да гостува на Ботев Пловдив в мач от 6-ия кръг, но срещата също се отлага.

Към момента не е ясно кога ще бъдат изиграни мачовете.

#Лига на конференциите 2025/2026 #Арда Кърджали

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
4
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
5
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
6
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Футбол

ЦСКА 1948 се наложи над Монтана с голове през първата част
ЦСКА 1948 се наложи над Монтана с голове през първата част
Първа лига: ЦСКА 1948 - Монтана (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Монтана (ГАЛЕРИЯ)
Рубен Аморим: Бенямин Шешко е готов за игра Рубен Аморим: Бенямин Шешко е готов за игра
Чете се за: 03:50 мин.
Артета: Ако продължаваш да копаеш, един ден ще получиш златото Артета: Ако продължаваш да копаеш, един ден ще получиш златото
Чете се за: 00:52 мин.
Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:35 мин.
Флик: Не съм доволен, но вярвам, че клубът ще регистрира новите играчи Флик: Не съм доволен, но вярвам, че клубът ще регистрира новите играчи
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин
Чете се за: 01:42 мин.
По света
В очакване на ключовата среща в Аляска между Тръмп и Путин за бъдещето на Украйна В очакване на ключовата среща в Аляска между Тръмп и Путин за бъдещето на Украйна
Чете се за: 06:40 мин.
По света
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР) Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията? Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?
Чете се за: 02:22 мин.
По света
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ