Левски организира траурен кът в памет на Борислав Михайлов

"Сините“ ще отдадат почит на легендарния вратар и бивш президент на БФС

левски организира траурен кът поклонение памет борислав михайлов
Снимка: БТА
От ПФК Левски обявиха, че са създали траурен кът в памет на легендата на клуба и българския футбол Борислав Михайлов, който почина на 63-годишна възраст.

Кътът е разположен в преддверието на клубната експозиция пред Сектор "А“ на стадион Георги Аспарухов, като всички привърженици ще могат да отдадат последна почит към емблематичния вратар.

Книга за съболезнования ще бъде на разположение от 1 до 3 април между 10:00 и 19:14 часа, както и на 4 април до 12:00 часа.

Поклонението пред Борислав Михайлов ще се състои на 4 април от 13:30 часа в храм Света София.

От клуба изразиха дълбока скръб и призоваха всички левскари да се присъединят към отдаването на почит към една от най-значимите фигури в историята на "сините“ и българския футбол.

