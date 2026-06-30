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Левски отбеляза 55 години от кончината на Георги Аспарухов и Никола Котков

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Спорт
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„Сините“ сведоха глава пред паметта на легендарните футболисти, оставили незаличима следа в историята на българския футбол

левски почете години без георги аспарухов никола котков
Снимка: Startphoto.bg
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ПФК "Левски“ отдаде почит на Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков по повод 55-ата годишнина от трагичната им гибел. От клуба публикуваха емоционално послание, с което припомниха, че споменът за двете легенди остава жив повече от половин век след фаталния 30 юни 1971 година.

От „Герена“ подчертаха, че времето не е успяло да намали болката от загубата на двама от най-обичаните футболисти в историята на българския футбол и че примерът, който са оставили със своето мъжество, спортсменство и човечност, продължава да вдъхновява поколения привърженици.

"55 години отминаха, но болката не намалява. Повече от половин век по-късно ужасът от тяхната загуба, която потопи България в скръб, е все така силен. Заветът, който са ни оставили, и уроците по мъжество и джентълменство направиха така, че всяко следващо поколение да ги носи в сърцата си. И ще бъде така, докато на Земята има поне един останал жив левскар“, написаха от клуба.

В посланието се казва още, че Гунди и Котков остават символ на „Левски“ и духовни водачи за всички, свързани със „синия“ клуб.

"Гунди и Котков ще останат нашите пътеводни светлини, нашите ангели, за които се сещаме всеки път, когато стадионът се взриви след победен гол. Защото знаем, че те ни помагат и благодарение и на тях „Левски“ ще преживее всяко изпитание. 55 години минаха, но вие все така ярко блестите. И ни липсвате“, се казва още в публикацията.

В края на обръщението от ПФК „Левски“ още веднъж сведоха глава пред паметта на Георги Аспарухов и Никола Котков с думите: „Поклон пред Непрежалимите!“

#ПФК Левски София #Стадион "Георги Аспарухов" #Никола Котков

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