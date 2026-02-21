БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски победи Локомотив Авиа в сблъсъка на върха в мъжкия волейболен елит

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Български волейбол
Запази

Столичани спечелиха двубоя с 3:1 гейма.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски София победи с 3:1 (25:19, 27:29, 25:23, 25:23) у дома срещу Локомотив Авиа Пловдив в дербито от 17-ия кръг в първенството на България по волейбол за мъже. Шампионите излязоха на начело в класирането и направиха сериозна крачка към спечелване на първото място в редовния сезон.

В първата част водения от треньора Николай Желязков контролираше изцяло събитията на полето и водеше в резултата с 13:7 и 20:12, за да вземат аванс при 25:19.

Вторият гейм премина равностойно, а пловдивчани изоставаха с 24:25 и 25:26, но спечелиха драматично след 29:27.

В третата част "черно-белите" имаха преднина от 10:5, но столичани изравниха до 13:13, след което спечелиха с 25:23. В последния гейм събитията на полето отново се развиваха точка за точка, но Левски победи с 25:23, приключвайки дербито след близо два часа игра.

Левски София е с 14 успеха и 40 точки, а Локомотив Авиа заема втора позиция с 13 победи и три точки по-малко от днешния си противник.

#ВК Локомотив Авиа #ВК Левски

