БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски преодоля с лекота Миньор Перник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

"Сините" с нов успех в женския волейболен елит.

Левски преодоля с лекота Миньор Перник
Снимка: БТА
Слушай новината

Левски продължава с победите в Националната волейболна лига за жени. Момичетата на Денислав Димитров спечелиха на свой терен срещу Миньор Перник с 3:0 след (25:17, 25:15, 25:17) в мач от 14-ия кръг.

В трите гейма "сините" играха по-силно, а това пък даде шанс на треньора да пусне в игра почти всичките волейболистки в групата.

Титулярното либеро Агниешка Адамек получи почивка, а възможност за отдих беше даден и на капитана Славина Колева и центъра Елена Коларова.

С 10 най-резултатна стана Габриела Найденова. С 9 приключи Габриела Жекова. С по 8 се отчетоха Иванина Малинова и Вяра Парапунова.

Столичанки имат вече 12 победи, 2 загуби и 36 точки. Лидери с 12 успеха и 36 точки са шампионките от Марица. Миньор Перник остана на седма позиция в класирането.

В друга среща от кръга Марица 2022 победи лесно с 3:0 (25:20, 25:17, 29:27) у дома Славия.

#ЖВК Миньор Перник #Национална волейболна лига за жени 2025/2026 #ЖВК Левски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Волейбол

Добромир Димитров и Лас Палмас запазват шансовете си за място на четвъртфиналите в Шампионската лига
Добромир Димитров и Лас Палмас запазват шансовете си за място на четвъртфиналите в Шампионската лига
Драматична победа срещу Халкбанк изпрати Алекс Грозданов и Богданка ЛУК (Люблин) на четвъртфинал в Шампионска лига Драматична победа срещу Халкбанк изпрати Алекс Грозданов и Богданка ЛУК (Люблин) на четвъртфинал в Шампионска лига
Чете се за: 01:30 мин.
Александър Николов е Спортист на София за 2025 година Александър Николов е Спортист на София за 2025 година
Чете се за: 02:07 мин.
Венислав Антов блести в тъжен мач за Туркоа Венислав Антов блести в тъжен мач за Туркоа
Чете се за: 01:12 мин.
Юлия Иванова-Минчева: С игра без сърце няма да стане Юлия Иванова-Минчева: С игра без сърце няма да стане
Чете се за: 01:15 мин.
Венеса Радева: Много сладка победа във Вечното дерби Венеса Радева: Много сладка победа във Вечното дерби
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии" Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €? Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ