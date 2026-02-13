Левски преодоля с лекота Миньор Перник

Левски продължава с победите в Националната волейболна лига за жени. Момичетата на Денислав Димитров спечелиха на свой терен срещу Миньор Перник с 3:0 след (25:17, 25:15, 25:17) в мач от 14-ия кръг.

В трите гейма "сините" играха по-силно, а това пък даде шанс на треньора да пусне в игра почти всичките волейболистки в групата.

Титулярното либеро Агниешка Адамек получи почивка, а възможност за отдих беше даден и на капитана Славина Колева и центъра Елена Коларова.

С 10 най-резултатна стана Габриела Найденова. С 9 приключи Габриела Жекова. С по 8 се отчетоха Иванина Малинова и Вяра Парапунова.

Столичанки имат вече 12 победи, 2 загуби и 36 точки. Лидери с 12 успеха и 36 точки са шампионките от Марица. Миньор Перник остана на седма позиция в класирането.

В друга среща от кръга Марица 2022 победи лесно с 3:0 (25:20, 25:17, 29:27) у дома Славия.