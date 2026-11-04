Левски приключи участието си в Чалъндж къп при жените

Левски отпадна от турнира по волейбол за жени Чалъндж къп. В среща-реванш от 1/32-финалите "сините" загубиха с 1:3 (19:25, 25:20, 14:25, 10:25) на свой терен срещу Аполо 8.

Първият двубой, игран преди седмица в Нидерландия, завърши с успех 3:0 в полза на домакините.

В зала "Левски София" гостенките взеха решителен аванс в двубоя още през първия гейм. Тогава резултатът премина през 12:5 и 19:13, за да стигне до крайното 25:19.

Във втората част Левски успя да изравни при 25:20, но Аполо 8 не срещна никакви трудности да си върне преднината при 25:14, с което сложи край на интригата. "Сините" вече нямаха шансове да продължат напред при този резултат, а отборът от Борне приключи срещата при 25:10 след 88 минути.

Най-резултатна за Левски стана Джоана Алкантара с 15 точки, а 7 добави Ванеса Радева.

За гостуващия отбор със 17 пункта завърши Ифке Йелсма.