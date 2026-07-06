Левски привлече либерото на Марица Мила Пашкулева

Шампионката с Марица Пловдив Мила Пашкулева ще се присъедини към женския волейболен отбор на Левски през есента, съобщиха от клуба.

"Щастлива съм, че през следващия сезон ще бъда част от Левски! Вярвам, че ще оправдая доверието, което ми гласуваха. С нетърпение очаквам новото предизвикателство и ще дам всичко от себе си за постигането на добри резултати", сподели либерото.

В момента тя е с националния тим на България и се готви за третата седмица от Лигата на нациите в Белград.

"Изключително важен трансфер за нас. Мила идва с опита си след доста години в Марица. Тя игра и в Шампионска лига, а като важна част от националния отбор, тя ще бъде ценно попълнение и за нас. Радвам се, че ще имам шанса да тренираме заедно и се надявам идването в Левски и съвместната ни работа да бъде още една крачка напред в нейната кариера", сподели новият старши треньор на жените Драган Нешич.

В Левски Мила Пашкулева трябва да замени напусналата полякиня Агниешка Адамек и да бъде пример за младата Никол Стефанова.