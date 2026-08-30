Левски продължи перфектната си серия и си върна върха след успех над Ботев Пловдив

Левски продължи безгрешното си представяне в Първа лига, след като победи Ботев Пловдив с 3:1 като гост в двубой от седмия кръг. Тимът на Хулио Веласкес записа шести пореден шампионатен успех и си върна първото място в класирането. Това беше и четвърта победа за "сините“ в пет гостувания на "Колежа“ след обновяването на стадиона.

Ботев започна по-активно и в първите минути опита да притисне съперника около наказателното му поле, но без да стигне до чист удар. Първата сериозна възможност всъщност беше за Левски в шестата минута, когато Мехди Мубарик изведе Хевертон по десния фланг. Последва центриране към Армстронг Око-Флекс, чийто нисък удар беше спасен от Даниел Наумов. Две минути по-късно Мазир Сула стреля опасно от дистанция, но топката премина на сантиметри покрай гредата.

В средата на първата част домакините също създадоха положения. Никола Солдо стреля с глава след статично положение в 27-ата минута, но Светослав Вуцов улови. В 33-ата Самуел Калу организира бърза контраатака и намери Самуил Цонов, чийто изстрел от наказателното поле отново попадна в ръцете на вратаря на Левски.

В добавеното време преди почивката „сините“ бяха близо до откриване на резултата. Око-Флекс беше изведен сам срещу Наумов, но стражът на Ботев излезе навреме и с шпагат изби в корнер. Така първата част приключи без голове.

След почивката обаче Левски нанесе своя удар. В 51-ата минута Марко Груич отбеляза дебютното си попадение за клуба. След продължителна атака Алдаир центрира в наказателното поле, а Груич беше оставен непокрит и с глава прати топката в горния ъгъл. Последва проверка за евентуална засада на Око-Флекс в началото на атаката, но попадението беше признато.

Само осем минути по-късно гостите удвоиха преднината си. Сержиньо напредна през центъра и изчака включването на Алдаир Невеш, който остана непокрит отдясно, излезе очи в очи с Наумов и го преодоля с точен удар по земя за 0:2.

Ботев обаче бързо се върна в мача. В 64-ата минута Карлос Меоти центрира от корнер към далечната греда, където Светослав Вуцов не се намеси убедително. Асен Чандъров изпревари вратаря и с глава прати топката в опразнената врата за 1:2.

След гола пловдивчани вдигнаха оборотите и започнаха да търсят изравняването. В 80-ата минута Никола Солдо получи възможност след разбъркване при корнер, но не намери очертанията на вратата.

Най-важният момент за Ботев дойде в 84-ата минута. След продължителна ВАР проверка беше отсъдена дузпа за игра с ръка на Кристиан Димитров. Чандъров застана зад топката с възможност да изравни, но Светослав Вуцов отгатна посоката и спаси удара му към долния десен ъгъл. Вратарят по този начин се реваншира за грешката си при попадението на домакините.

Само минута по-късно Ботев отново беше близо до 2:2 след опасно центриране на Самуел Калу пред голлинията, но домакините не успяха да се възползват.

Пропуснатите възможности се оказаха решаващи. В четвъртата минута на добавеното време Рейналдо сложи точка на спора, реализирайки третото попадение за Левски и оформяйки крайното 3:1.

Така Левски преодоля тежката европейска вечер срещу АЕК Атина и продължи със стопроцентов актив в българското първенство. "Сините“ вече имат шест победи от шест мача и отново са начело в класирането, докато Ботев Пловдив допусна трето поредно поражение.







