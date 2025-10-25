Левски със златна възможност да увеличи аванса си на върха в Първа лига

С три мача в събота, 25 октомври, продължава 13-ият кръг в Първа лига. От 13:00 часа Ботев Враца е домакин на Септември. От 15:30 Славия посреща Черно море в „Овча купел“, а от 18 часа Левски приема Добруджа.

„Сините“ са лидери в класирането с 29 точки, три повече от втория ЦСКА 1948, преди изиграването на срещите от кръга. Възпитаниците на Хулио Веласкес взеха важни три пункта в последния си двубой, побеждавайки Черно море с 3:1 на негостоприемния стадион „Тича“ в морската ни столица.

Левски си тръгна от "Тича" с трите точки след обрат над Черно море

Срещу себе си столичани ще имат последният в класирането Добруджа. Новаците са закотвени на дъното с едва седем пункта в актива, като са със седем загуби в последните си осем мача от шампионата.

По-рано през деня Славия е домакин на Черно море в интригуваща среща на „Александър Шаламанов“. „Белите“ направиха 1:1 с Ботев Пд на „Колежа“ в дебюта на новия старши треньор Ратко Достанич. Отборът е на незавидната 14-а позиция в таблицата и се нуждае от точки.

Черно море на Илиан Илиев е на другия полюс. Въпреки поражението от Левски в последния кръг, „моряците“ са в Топ 5 с 22 точки, на една от Локомотив Пд и Лудогорец, които са точно пред тях, макар и шампионите да са с мач по-малко.

В 13 часа е двубоят Ботев Враца – Септември. Врачани стартираха с победа при Тодор Симов – 2:0 над Арда, но след това отстъпиха последователно на пловдивските Ботев и Локомотив. Септември от своя страна взе важни три точки при визитата си на Арда и се отдалечи леко от дъното. Играчите на Стамен Белчев стабилизираха резултатите си в последно време, като преди успеха над Арда направиха равенства с Черно море и Локо Пд.