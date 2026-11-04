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Левски се хвърли да догони Младост, но загуби в Загреб

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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"Сините" спечелиха гейм, но не намериха сили за повече.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
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В първа среща от втория квалификационен кръг за групите на Шампионската лига по волейбол (1/2-финали) Левски отстъпи с 1:3 (15:25, 19:25, 25:17, 23:25) гейма при гостуването си на хърватския Младост в Загреб. Волейболистите на старши треньора Николай Желязков не започнаха добре двубоя, но после бяха близо до това да го вкарат в тайбрек.

Домакините стартираха силно, а в първия гейм българите не успяха да дадат подобаващ отговор.

Във втория те стояха до средата близо до противника, който обаче тогава отвори разлика и успя да поведе с 2:0.

В третата част още от началото "сините" превключиха на по-високи обороти и дръпнаха с 9:2, а с добра игра увеличиха разликата, за да стигнат до 25:17 и да намалят изоставането си.

В четвъртия гейм Младост пак тръгна по-добре. Стигна и до аванс 21:14. Тогава при серия от сервис на Адриан Ганев Левски навакса 5 точки и продължи да преследва домакините. Отрази първия им мачбол, но, за съжаление, вторият бе реализиран.

Най-резултатен с впечатляващите 27 точки (2 аса, 1 блок) бе 21-годишният диагонал Кристиян Титрийски.

Желязков отново не можеше да разчита на капитана Тодор Скримов, който все още с възстановява от травма.

Европейски дебют пък записаха 18-годишният разпределител Петко Петков (като титуляр) и 17-годишните Адриан Ганев (център) и Ивайло Донов (либеро).

Реваншът е на 11 ноември от 20:00 часа в зала "Левски София" и "сините" се нуждаят от каквато и да е победа, за да оставят развръзката за "златен гейм".

#ВК Младост Загреб #ВК Левски

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