Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

Лиа Каратанчева ще играе за титлата на двойки на турнира от ITF за жени в Пазарджик

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
В спор за титлата утре Каратанчева и Сакелариди ще излязат срещу Елена Бертя (Румъния) и Даря Лодикова (Русия).

Лиа Каратанчева ще играе за титлата на двойки на турнира от ITF за жени в Пазарджик
Снимка: БФ тенис
Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнира от ITF за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд от 40 хиляди долара.

22-годишната Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под №1, победиха на полуфиналите с 4:6, 6:2, 10-5 третите в схемата Алевтина Ибрагимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария). Срещата продължи точно 100 минути. Каратанчева и Сакелариди постигнаха пета поредна победа в тандем, след като двете триумфираха с трофея при дуетите на състезание от същия ранг в Пазарджик през миналата седмица.

В спор за титлата утре Каратанчева и Сакелариди ще играят срещу Елена Бертя (Румъния) и Даря Лодикова (Русия), които победиха на полуфиналите българката Росица Денчева и Марта Матула (Гърция) с 6:4, 6:3

По-рано днес Елизара Янева постигна осма поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл.

18-годишната Янева спечели убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:4 срещу осмата поставена и бивша №158 в света Леа Бошкович (Хърватия).

