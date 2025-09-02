Лицево разпознаване във верига за хранителни магазини

Втората по големина верига супермаркети в Обединеното кралство, с над 1400 магазина,

планира да въведе лицево разпознаване, като започва с осемседмичен тест в два магазина – в Сиденхам (Лондон) и в Бат.

Причината е рязко увеличаване на престъпленията в търговията на дребно – кражби, агресия и насилие срещу персонала.

Компанията прави това, за да идентифицира хора с прояви на агресия, насилие или кражби.

Защита на данни: записите ще бъдат изтривани незабавно, ако няма разпознаване; предупрежденията ще се базират на данни, споделени между магазини.

Обществена реакция: съществува критика от организации за защита на личните данни – пример е конкурентът „Асда“, получил хиляди оплаквания за подобна практика.

Позиция на „Сейнсбърис“: целта не е наблюдение на клиенти или персонал, а единствено ограничаване на сериозни нарушители и защита на безопасността.

Изявление: главният изпълнителен директор Саймън Робъртс подчертава, че търговията на дребно е под натиск заради нарастващите злоупотреби и че безопасността е приоритет.



