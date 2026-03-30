Обзор на мачовете в НБА.

Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър надигра Ню Йорк Никс със 111:100 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Миналогодишният шампион спечели 59-ия си двубой за сезона срещу едва 16 поражения, с което се доближи до завършването на трета поредна кампания на върха на класирането на Запад. Отборът на Никс заема третото място на Изток с баланс 48-27 и изостава на 6 победи от лидера Детройт Пистънс.

Шей Гилджъс-Алекзандър поведе Тъндър с 30 точки, включително 10 в последната четвърт. Канадецът вкара едва 5 от 15-те си стрелби през първите три части, но в заключителната отбеляза и трите си опита от игра. Той реализира 13 от 16-те си опита от линията и удължи серията си от поредни представяния с поне 20 точки на 135. Джейлън Уилямс добави 22 точки, а Чет Холмгрен записа 16 точки и 9 борби.

За нюйоркчани най-добър беше Джейлън Брънсън с 32 точки, Микал Бриджис, Джош Харт и Карл-Антъни Таунс се отчетоха с по 15 точки, към които последният добави 18 борби.

@nba Quick rewind. Full recap. Here’s everything from tonight’s @New York Knicks vs. @OKC Thunder matchup #NBA #basketball #NewYorkKnicks #OklahomaCityThunder ♬ original sound - NBA

Бостън Селтикс спечели гостуването си срещу Шарлът Хорнетс със 114:99, с което достигна границата от 50 победи. Във втори пореден двубой без звездата си през този сезон Джейлън Браун, Селтикс преодоляха този съперник за пръв път през настоящия сезон, след като отстъпиха в първата среща в началото на месеца.

Джейсън Тейтъм записа най-силното си представяне, откакто се завърна от контузия, отбелязвайки 32 точки и 8 асистенции, включително 5 тройки. Пейтън Причард допринесе с 28 точки и се доказа като достоен заместник на Джейлън Браун, Немиаш Кета добави 17 точки и 8 борби, а Бейлър Шайърман се включи с 14 точки от пейката.

За Хорнетс, които не успяха да намерят добрата си форма при стрелбата отдалеч, вкарвайки едва 12 от 43-те си опита зад арката, ЛаМело Бол беше най-резултатен с 19 точки, а Майлс Бриджис добави 14.

Денвър Нъгетс се наложи над Голдън Стейт Уориърс със 116:93 за шести пореден успех. Никола Йокич поведе тима си с 25 точки, 15 борби и 8 асистенции, а Джамал Мъри помогна с 20 точки и 7 асистенции за 48-ата победа на тима от щата Колорадо. Тим Хардауей Джуниър се включи с 16 точки от пейката, включително 4 тройки.

За калифорнийци, които загубиха за 16-и път в 25-те мача, откакто Стеф Къри отсъства, Кристапс Порзингис и Брандън Поджемски отбелязаха по 23 точки, а Гари Пейтън II добави 16.

Лос Анджелис Клипърс надделя над Милуоки Бъкс със 127:113. Бенедикт Матюрин вкара 28 точки, Джон Колинс добави 22, а Кауай Ленард - 20, с което вече има 51 поредни двубоя с показатели от поне 20 точки.

За Бъкс, които бяха без повечето си звезди, включително Янис Адетокунбо, Гари Трент Джуниър записа 36 точки, Ториън Принс добави 18 точки и 8 асистенции, а Ей Джей Грийн се отчете с 15 точки.

Алперен Шенгюн поведе Хюстън Рокетс към успеха над Ню Орлиънс Пеликанс със 134:102 като гост. Турският център записа 36 точки, 13 борби, 7 асистенции и 3 чадъра, като вкара 5 от 7-те си тройки. Кевин Дюрант и Джабари Смит Джуниър добавиха по 20 точки, а Тари Ийсън отбеляза 15.

За домакините Дежонте Мъри отбеляза 19 точки, а Зайън Уилямсън и Садик Бей добавиха по 18.

Торонто Раптърс записа най-убедителния си успех през сезона, побеждавайки Орландо Меджик със 139:87. Канадският тим използва серия от 31 безответни точки през първото полувреме, което според ESPN е най-добрата подобна серия от сезон 1997/98 насам. Ар Джей Барет беше най-резултатен за Раптърс с 24 точки, а Скоти Барнс записа 23 точки и рекордните за кариерата си 15 асистенции. Ей Джей Лоусън добави 14, влизайки от пейката, а Джамал Шийд се отчете с 12 точки и 10 асистенции.

За Орландо Дезмънд Бейн записа 17 точки, Джейлън Съгс добави 13, а Тристан да Силва - 12.

В останалите срещи от вечерта Индиана Пейсърс победи Маями Хийт, благодарение на Паскал Сиакам с дабъл-дабъл от 31 точки и 11 борби, Бруклин Нетс надигра Сакраменто Кингс със 116:99, а Портланд Трейл Блейзърс постигна домакинска победа срещу Вашингтон Уизардс със 123:88.

ТОП 24

В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска
1
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Задържаха "софийските биячи"
2
Задържаха "софийските биячи"
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
3
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
4
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
5
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата,...
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
6
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
4
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
5
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Още от: Баскетбол

Две баскетболистки на Монтана 2003 с място в Идеалната петица на Финалната четворка в Адриатическата лига
Две баскетболистки на Монтана 2003 с място в Идеалната петица на Финалната четворка в Адриатическата лига
Радостина Христова стана MVP на Финалната четворка в Адриатическата лига Радостина Христова стана MVP на Финалната четворка в Адриатическата лига
Чете се за: 01:02 мин.
Рилски наложи волята си над Берое в края Рилски наложи волята си над Берое в края
Чете се за: 03:45 мин.
Монтана 2003 отвори нова страница с трофея в Адриатическата лига Монтана 2003 отвори нова страница с трофея в Адриатическата лига
Чете се за: 04:32 мин.
Ботев 2012 сломи Локомотив Пловдив в мач, белязан от контузии Ботев 2012 сломи Локомотив Пловдив в мач, белязан от контузии
Чете се за: 04:22 мин.
Йордан Минчев с 15 точки при победа на Кемниц Йордан Минчев с 15 точки при победа на Кемниц
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена делегация
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена делегация
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Домовете на 20 семейства са недостъпни след като река Черни Лом излезе от коритото си Домовете на 20 семейства са недостъпни след като река Черни Лом излезе от коритото си
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Тръмп смята, че е постигнал смяна на режима в Иран Тръмп смята, че е постигнал смяна на режима в Иран
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Доброволци събраха около 300 чувала с битови отпадъци от бреговете...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Балната зала на Тръмп ще има подземен военен комплекс
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
