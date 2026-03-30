Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър надигра Ню Йорк Никс със 111:100 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Миналогодишният шампион спечели 59-ия си двубой за сезона срещу едва 16 поражения, с което се доближи до завършването на трета поредна кампания на върха на класирането на Запад. Отборът на Никс заема третото място на Изток с баланс 48-27 и изостава на 6 победи от лидера Детройт Пистънс.

Шей Гилджъс-Алекзандър поведе Тъндър с 30 точки, включително 10 в последната четвърт. Канадецът вкара едва 5 от 15-те си стрелби през първите три части, но в заключителната отбеляза и трите си опита от игра. Той реализира 13 от 16-те си опита от линията и удължи серията си от поредни представяния с поне 20 точки на 135. Джейлън Уилямс добави 22 точки, а Чет Холмгрен записа 16 точки и 9 борби.

За нюйоркчани най-добър беше Джейлън Брънсън с 32 точки, Микал Бриджис, Джош Харт и Карл-Антъни Таунс се отчетоха с по 15 точки, към които последният добави 18 борби.

Бостън Селтикс спечели гостуването си срещу Шарлът Хорнетс със 114:99, с което достигна границата от 50 победи. Във втори пореден двубой без звездата си през този сезон Джейлън Браун, Селтикс преодоляха този съперник за пръв път през настоящия сезон, след като отстъпиха в първата среща в началото на месеца.

Джейсън Тейтъм записа най-силното си представяне, откакто се завърна от контузия, отбелязвайки 32 точки и 8 асистенции, включително 5 тройки. Пейтън Причард допринесе с 28 точки и се доказа като достоен заместник на Джейлън Браун, Немиаш Кета добави 17 точки и 8 борби, а Бейлър Шайърман се включи с 14 точки от пейката.

За Хорнетс, които не успяха да намерят добрата си форма при стрелбата отдалеч, вкарвайки едва 12 от 43-те си опита зад арката, ЛаМело Бол беше най-резултатен с 19 точки, а Майлс Бриджис добави 14.

Денвър Нъгетс се наложи над Голдън Стейт Уориърс със 116:93 за шести пореден успех. Никола Йокич поведе тима си с 25 точки, 15 борби и 8 асистенции, а Джамал Мъри помогна с 20 точки и 7 асистенции за 48-ата победа на тима от щата Колорадо. Тим Хардауей Джуниър се включи с 16 точки от пейката, включително 4 тройки.

За калифорнийци, които загубиха за 16-и път в 25-те мача, откакто Стеф Къри отсъства, Кристапс Порзингис и Брандън Поджемски отбелязаха по 23 точки, а Гари Пейтън II добави 16.

March 30, 2026

Лос Анджелис Клипърс надделя над Милуоки Бъкс със 127:113. Бенедикт Матюрин вкара 28 точки, Джон Колинс добави 22, а Кауай Ленард - 20, с което вече има 51 поредни двубоя с показатели от поне 20 точки.

За Бъкс, които бяха без повечето си звезди, включително Янис Адетокунбо, Гари Трент Джуниър записа 36 точки, Ториън Принс добави 18 точки и 8 асистенции, а Ей Джей Грийн се отчете с 15 точки.

Алперен Шенгюн поведе Хюстън Рокетс към успеха над Ню Орлиънс Пеликанс със 134:102 като гост. Турският център записа 36 точки, 13 борби, 7 асистенции и 3 чадъра, като вкара 5 от 7-те си тройки. Кевин Дюрант и Джабари Смит Джуниър добавиха по 20 точки, а Тари Ийсън отбеляза 15.

За домакините Дежонте Мъри отбеляза 19 точки, а Зайън Уилямсън и Садик Бей добавиха по 18.

Торонто Раптърс записа най-убедителния си успех през сезона, побеждавайки Орландо Меджик със 139:87. Канадският тим използва серия от 31 безответни точки през първото полувреме, което според ESPN е най-добрата подобна серия от сезон 1997/98 насам. Ар Джей Барет беше най-резултатен за Раптърс с 24 точки, а Скоти Барнс записа 23 точки и рекордните за кариерата си 15 асистенции. Ей Джей Лоусън добави 14, влизайки от пейката, а Джамал Шийд се отчете с 12 точки и 10 асистенции.

За Орландо Дезмънд Бейн записа 17 точки, Джейлън Съгс добави 13, а Тристан да Силва - 12.

В останалите срещи от вечерта Индиана Пейсърс победи Маями Хийт, благодарение на Паскал Сиакам с дабъл-дабъл от 31 точки и 11 борби, Бруклин Нетс надигра Сакраменто Кингс със 116:99, а Портланд Трейл Блейзърс постигна домакинска победа срещу Вашингтон Уизардс със 123:88.